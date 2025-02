Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Geparkter Seat Ibiza beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Am Montag (17. Februar 2025) wurde ein geparkter Pkw Seat Ibiza in Straelen am Beginenpad durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der schwarze Wagen war in der Zeit von 05:25 Uhr bis 11:25 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber der Zufahrt zum Supermarkt-Parkplatz abgestellt und wurde wahrscheinlich beim Ein-oder Ausparken touchiert. Der unbekannte Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell