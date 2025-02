Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfall zwischen Auto und Mofa

Polizei sucht Autofahrer

Emmerich-Elten (ots)

Am Freitag (14. Februar 2025) gegen 19:15 Uhr kam es in Emmerich-Elten an der Kreuzung Zevenaarer Straße (B 8)/Europastraße/Neustadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mofa. Der 15-jährige Fahrer des Mofa war auf der Zevenaarer Straße in Richtung Niederlande unterwegs und wollte die Einmündung Neustadt überqueren. Aus Richtung Niederlande kam ein Auto und wollte links in die Straße Neustadt abbiegen. Dabei übersah der Autofahrer offensichtlich das Mofa und es kam zum Zusammenstoß. Der unbekannte Autofahrer hielt sofort an und erkundigte sich nach dem jungen Mann. Dieser gab zunächst an, dass alles in Ordnung sei und es ihm gut gehe. Daraufhin fuhr der Autofahrer weiter. Der junge Mofafahrer bemerkte erst anschließend, dass er sich bei dem Unfall leicht verletzt hatte und darüber hinaus Schaden am Mofa entstanden ist. An dem Auto ist vermutlich kein Schaden entstanden. Es soll sich um einen schwarzen 'Kombi handeln, möglicherweise der Marke Mazda, Seat oder Toyota. Vom Kennzeichen ist nur bekannt, dass es mit KLE-H... beginnt und eventuell eine "7" in den Ziffern enthält. Die Polizei ermittelt jetzt und sucht nach dem Autofahrer, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - etwa 30-40 Jahre alt - etwa 190 cm - sprach deutsch mit niederländischem Akzent - schwarzes kurzes Haar - Brillenträger - asiatisches Erscheinungsbild.

Der unbekannte Autofahrer wird gebeten, sich bei Polizei in Emmerich unter 02822 7830 zu melden. Dies gilt auch für Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell