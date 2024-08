Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Elsa-Brändström-Straße

Einbruch in Massagesalon

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag (02.08.2024) auf Samstag (03.08.2024) in einen Massagesalon auf der Elsa-Brändström-Straße in Dülmen ein. Hierzu öffneten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Inneren des Salons.

Sie entwendeten eine Geldkassette mit den Einnahmen (niedriger dreistelliger Betrag) aus dem Eingangsbereich. Die Küche durchsuchten sie augenscheinlich nach weiteren Wertgegenständen. Zu weiterem Diebesgut kam es nicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell