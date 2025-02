Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Hund läuft vor Auto

Hundebesitzer entfernt sich mit dem Tier vom Unfallort

Emmerich (ots)

Zu einer eher ungewöhnlichen Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag (14. Februar 2025) in Emmerich am Ostwall. Dort war gegen 10:50 Uhr ein 58-jähriger Mann aus Wesel mit seinem grauen Skoda Karoq in Richtung Großer Wall unterwegs. Etwa in Höhe der Aldi-Filiale habe sich auf dem rechten Gehweg ein Mann mit einem Hund befunden. Der Mann habe mit dem Tier gespielt, es sei dabei nicht angeleint gewesen. Plötzlich sei der Hund quer über die Straße gerannt und dabei mit dem Auto zusammengestoßen. Als er gewendet habe und zurückgefahren sei, sei der Mann mit dem Hund weg gewesen. Passanten hätten ihm mitgeteilt, dass der Mann ein Haus an der Bahnhofstraße betreten habe. Sein Fahrzeug sei bei der Kollision beschädigt worden. Ob der Hund Verletzungen davongetragen habe, konnte der Mann nicht angeben. Der Hundehalter wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, männlich, schlank, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und mit einem weißen Kapuzenpulli bekleidet. Der Hund sei etwa kniehoch gewesen und habe weißes Fell mit braunen oder schwarzen Flecken gehabt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall oder zum Hundehalter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emmerich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830.(sp)

