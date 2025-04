POL-K: 250427-1-K/GM 42-Jährige in Nümbrecht lebensgefährlich verletzt - Spezialkräfte nehmen Tatverdächtigen fest - MK eingerichtet

Köln (ots) - Pressemitteilung der Polizei Mettmann: In der Nacht auf Sonntag, 20. April 2025, wurde ein 33-Jähriger in seiner Ratinger Wohnung beraubt. Der Ratinger wurde durch den Angriff schwer verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen: Nach eigenen Angaben traf sich der 33-Jährige am Samstagabend (19. ...

mehr