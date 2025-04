Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchentwicklung aus Kiosk - ausgelöst durch Einbruchschutzanlage

Mönchengladbach-Heyden, 25.04.2025, 02:21 Uhr, Gasstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Brand in einem Kiosk alarmiert. Die Scheibe der Eingangstür des Kiosks war eingeschlagen und Rauch drang aus dem Objekt. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Erkundung in den Kiosk vor. Vor Ort stellte sich heraus, dass die starke Rauchentwicklung durch die Auslösung einer Nebelanlage als Einbruchschutz verursacht wurde. Ein offenes Feuer war nicht vorhanden. Mit Hilfe eines Hochleistungslüfters wurde der Kiosk entraucht. Personen befanden sich nicht im Kiosk. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Abschließend wurde die Einsatzstelle durch die Feuerwehr gesichert. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Kleineinsatzfahrzeug aus dem Technik und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Keuter

