POL-OG: Rastatt - Ingewahrsamnahme

Rastatt (ots)

Am Montagabend zeigte sich ein stark alkoholisierter Mann aggressiv gegenüber der Polizei. Gegen 18:30 Uhr wurden die Beamten darüber informiert, dass am Murgufer an der Anckerbrücke eine Person liege. Als die Beamten eintrafen fanden sie den 29-jährigen Mann stark alkoholisiert vor. Bei den folgenden polizeilichen Maßnahmen verhielt er sich sehr aggressiv. Daraufhin wurde der Betroffene in Gewahrsam genommen und in ein nahegelegenes Polizeirevier verbracht.

