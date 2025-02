POL-OG: Achern, Önsbach- Diebstahl aus Auto, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots) - Unbekannte Täter sollen in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Sonntagmittag versucht haben, in ein Wohnhaus in der Blumenstraße einzudringen. Dabei sollen sie eine Eingangstür stark beschädigt haben. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, die Tür zu öffnen und in das Innere der Wohnung einzudringen.Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt und ...

