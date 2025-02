Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Schrauben auf Straße ausgelegt, Polizei bittet um Hinweise

Hügelsheim (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Iffezheim und des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster sind aktuell mit mehreren Vorfällen beschäftigt, bei denen ein noch Unbekannter Schrauben auf öffentlichen Straßen platziert und so erheblich die Sicherheit des Straßenverkehrs beeinträchtigt hat. Derzeit ist hiervon vor allem die Hochfeldsiedlung sowie die Albertastraße und der Bruchweg betroffen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass auch noch andere Straßen in den Fokus des Hindernisbereiters rücken. Bislang sind den Ermittlern rund zehn Fälle bekannt beziehungsweise wurden von betroffenen Verkehrsteilnehmern zu Anzeige gebracht. Derzeit ist es noch zu keinem größeren Schadenseintritt in Form eines Unfalls oder zu verletzten Personen gekommen. Die Situation ist allerdings tückisch, weil die Schrauben während der Fahrt zu meist nicht erkannt werden und in der Folge zu beschädigten Reifen führen. Luftleere Reifen bergen ein hohes Unfallrisiko. Die ermittelnden Beamten mahnen zur Vorsicht und um besondere Aufmerksamkeit und bitten ferner, verdächtige Beobachtungen umgehend unter den Rufnummern: 07229/2273 oder 07229 3018-0 zu melden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell