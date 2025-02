Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Erfreuliche Zwischenbilanz

Mittelbaden (ots)

In den zurückliegenden Tagen und Wochen fanden bereits eine Vielzahl von Fastnachtsveranstaltungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg statt. Am vergangenen Wochenende trafen sich die Narren unter anderem in Bühl-Eisental, Friesenheim, Lahr und Offenburg. Aus polizeilicher Sicht kam es bei diesen Treffen zu keinen größeren Störungen. Kleine Streitigkeiten beim "Reblandtreffen" in Offenburg-Rammersweier, bei denen die Einsatzkräfte einschreiten mussten, fielen in der positiven Gesamtbewertung kaum ins Gewicht. Der närrische Höhepunkt ist mit dem Schmutzigen Donnerstag bis zum Aschermittwoch zwar noch nicht erreicht, allerdings kann bei der bisherigen Betrachtung der Veranstaltungen ein erfreuliches Zwischenresümee gezogen werden. "Wir sind auch weiterhin bei den noch anstehenden Fastnachtsaktivitäten lageorientiert präsent und sind für unsere Bürgerinnen und Bürger jederzeit ansprechbar" unterstreicht Polizeipräsident Jürgen Rieger. Wie in den letzten Jahren auch, standen die Beamten des Offenburger Präsidiums den Veranstaltern im Vorfeld, bei der Erstellung örtlicher Sicherheitskonzepte gemeinsam mit den jeweiligen Verwaltungsbehörden und den anderen Blaulichtorganisationen, beratend zur Seite. Dabei unterstützten sie in Sicherheitsfragen die meist ehrenamtlichen Verantwortlichen, die grundsätzlich für die sichere und ordnungsgemäße Durchführung bei Umzügen, Narrentagen und Festen zuständig sind. Die örtlichen Polizeireviere treffen alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen, von der verkehrspolizeilichen Begleitung, über Präsenzstreifen bis hin zur Verfolgung begangener Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Sowohl an den Wochenenden, als auch unter der Woche sind die eingesetzten Beamten bei den verschiedenen Fastnachtsveranstaltungen aufgrund der bundesweit aktuellen Lage besonders sensibilisiert. Bei verdächtigen Wahrnehmungen, persönlichen Belangen oder Hinweisen wenden Sie sich jederzeit an die Polizeibeamten vor Ort. Aktuell gibt es für den Landkreis Rastatt, den Stadtkreis Baden-Baden sowie für den Ortenaukreis keine Hinweise auf konkrete Gefährdungssituationen.

"Ich wünsche allen weiterhin eine glückselige Fasnacht. Wichtig ist mir, dass trotz des ausgelassenen Feierns alle aufeinander aufpassen, respektvoll miteinander umgehen und persönliche Grenzen anderer immer achten. Es soll eine friedliche Fasnacht bleiben. Für die Teilnahme am Straßenverkehr gilt grundsätzlich: Lassen Sie bei Alkoholgenuss nach dem Feiern das Auto lieber stehen, damit es am nächsten Morgen kein böses Erwachen gibt, wir führen auch Kontrollen durch", so Polizeipräsident Jürgen Rieger.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell