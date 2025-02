POL-OG: Zell am Harmersbach - Rund drei Promille: Polizei stoppt Autofahrer

Offenburg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in einem 24-Stunden-Supermarkt in der Stadtmitte zu Randalen zweier Personen. Gegen 23:30 Uhr sollen zwei stark alkoholisierten Männer im Alter von 25 und 26 Jahren in dem Supermarkt ungebührlich aufgefallen sein. Dem darauf von Beamten des Polizeireviers Offenburg ausgesprochenen Platzverweis kamen die Störer nicht nach, weshalb sie anschließend gegen 0:20 ...

