POL-OG: Achern, A5 - Auto beim Fahrbahnwechsel geschnitten, Hinweise erbeten

Achern (ots)

Ein Toyota-Fahrer befuhr am Sonntagabend den linken Fahrstreifen der A5 in Fahrtrichtung Basel. Kurz nach 21 Uhr soll ein noch unbekannter Autofahrer seinen Wagen unvermittelt vom mittleren auf den linken Fahrstreifen gelenkt und hierbei den Toyota-Lenker geschnitten haben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, soll der 42-Jährige hierauf eine Vollbremsung eingeleitet haben. In Folge sei er ins Schlingern geraten und habe sich mehrfach überschlagen, bis das Fahrzeug auf einem dort befindlichen Grünstreifen zum Liegen kam. Der bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzte 42-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zur Bergung des Wagens im Einsatz. Der rechte und mittlere Fahrstreifen der Südfahrbahn wurden bis zur Räumung der Unfallstelle gesperrt. Gegen 22:30 Uhr überfuhr ein BMW-Fahrer, offenbar aufgrund Unachtsamkeit, zwei zur Absicherung aufgestellte Blitzleuchten und einen Verkehrsleitkegel. Anschließend entfernte sich der Autofahrer, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 48-Jährige kurz vor der Tank- und Rastanlage Renchtal auf dem mittleren Fahrstreifen fahrend festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle waren am BMW frische Unfallspuren erkennbar. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Unfallflucht. Der insgesamt an beiden Autos entstandenen Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro beziffert. Die Beamten der Verkehrsdienstaußenstelle Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher, der unvermittelt die Fahrspur gewechselt haben soll, unter der Telefonnummer: 07223 80847-0 entgegen.

