Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher scheitern

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Röntgenstraße;

Tatzeit: zwischen 02.02.2025, 15.00 Uhr, und 03.02.3035, 05.30 Uhr;

Bislang Unbekannte versuchten zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in eine Firma in Gronau einzudringen, indem sie einen Zaun beschädigten und ein Fenster beschädigten. Vermutlich wollten sie sich darüber Zugang in das Gebäude an der Röntgenstraße verschaffen. Es blieb beim Versuch. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell