POL-VDMZ: Reifenpanne mit 1,74 Promille

A 61/Srpendlingen (ots) - Am 16.11.2024 gegen 19:30 Uhr geriet auf der A 61 in Höhe Sprendlingen ein 51-Jähriger mit seinem LKW gerade in dem Moment zu weit nach links, als ihn eine 52-Jährige mit ihrem PKW überholen wollte. Der LKW rammte den PKW und beschädigte diesen. Es entstanden Blech- und Lackschäden über die komplette Beifahrerseite. Die Schadenshöhe am PKW schätzt die Polizei auf ca. 3500 Euro. Im Rahmen ...

