Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Gegen Leitplanke geprallt

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Am Fenn;

Unfallzeit: 02.02.2025, 20.20 Uhr;

Sachschaden nach Ausweichmanöver: Ein Autofahrer aus Isselburg war am Sonntag gegen 20.20 Uhr auf der Straße Am Fenn in südlicher Richtung unterwegs. Seinen Angaben zufolge kam ihm ein Unbekannter entgegen, der sich teils schon auf seiner Fahrbahn befand. Dieser befand sich in einem dunklen Pkw mit niederländischen Kennzeichen. Der Isselburger wich aus, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der Unbekannte entfernte sich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell