Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruchsversuch

Baden-Baden (ots)

Unbekannte Täter sollen in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Sonntagmittag versucht haben, in ein Wohnhaus in der Blumenstraße einzudringen. Dabei sollen sie eine Eingangstür stark beschädigt haben. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, die Tür zu öffnen und in das Innere der Wohnung einzudringen.Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder ungewöhnliche Aktivitäten in der Blumenstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680-0 zu melden. /lk

