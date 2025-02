Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Trickdiebstahl

Baden-Baden (ots)

Eine Seniorin wurde am Montagvormittag Opfer eines Trickdiebstahls. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei bislang Unbekannte eine 83-Jährige gegen 11 Uhr vor einem Geschäft in der Lange Straße in russischer Sprache angesprochen und ihr vorgegaukelt haben, über übernatürliche Kräfte zu verfügen. Die gutgläubige Dame habe daraufhin die beiden Täterinnen in ihre Wohnung gelassen. Offenbar forderten sie die 83-jährige auf, Bargeld und ihren Goldschmuck in ein Küchentuch einzuwickeln. Das Küchentuch soll von den Diebinnen durch ein mit Zeitungen gefülltes Tuch ersetzt worden sein. Der Diebstahl wurde erst später festgestellt und die Polizei alarmiert. Die unbekannten Frauen werden auf mittleres Alter geschätzt, sind circa 160 Zentimeter groß, von normaler Statur und sollen Russisch sprechen . Eine der Frauen soll eine Brille getragen und sich "Tanja" genannt haben. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 07221 680-0 bei der Polizei melden.

Die Polizei rät dringend:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell