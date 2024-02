POL-PPWP: Bargeld aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) - In der Merkurstraße versuchte am Montagabend, 19. Februar, ein 31-Jähriger ein Paar Schuhe in seinem Rucksack zu stehlen. Allerdings wurde er dabei von einer Mitarbeiterin beobachtet. Als der Mann das Geschäft mit dem Diebesgut verlassen wollte, sprach sie ihn auf den Rucksack an. Ohne zu zögern, händigte der Beschuldigte die Nike-Schuhe, mit einem Warenwert von rund 90 Euro, aus. Die ...

