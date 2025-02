Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntagabend und Montagmittag gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der "Lange Straße". Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Einbrecher zwischen Sonntag 19 Uhr und Montag 13 Uhr zwei Türen des Gebäudes auf. Im Anschluss daran sollen die Täter das Wohnhaus nach Diebesgut durchsucht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Tresor aufgebrochen, aus welchem Schmuck in bislang unbekanntem Wert entwendet worden sein soll. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden zu melden.

/lu

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell