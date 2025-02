Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ingewahrsamnahme

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Hauptstraße zu einem Zwischenfall mit einem stark alkoholisierten 32-Jährigen. Der Mann soll gegen 16 Uhr an einer Kirche randaliert und sich gegenüber Passanten äußerst aggressiv verhalten haben. Daraufhin wurde er von den Beamten des Polizeireviers Offenburg in Gewahrsam genommen.

