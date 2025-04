Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einer Friedhofstoilette

Mönchengladbach-Schrievers, 23.04.2025, 13:48 Uhr, Preyerstraße (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Brand auf einer öffentlichen Toilette des Friedhofs an der Preyerstraße. Aufmerksame Passanten bemerkten, dass Rauch aus der Damentoilette drang und alarmierten umgehend die Feuerwehr über den Notruf.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese fest, dass ein Mülleimer sowie ein Papierspender in der Damentoilette in Brand geraten waren. Die Rauchentwicklung war so stark, dass die gesamte Toilette verraucht war. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand schnell mit einem Kleinlöschgerät ablöschen. Im Anschluss wurde die Toilette mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die betroffene Toilette ist stark beschädigt und bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

