FW-MG: Rissbildung am Markt in Rheydt: Feuerwehr und Bauingenieure im Einsatz - keine Gefahr für Bevölkerung

Mönchengladbach, Rheydt, 17.04.2025, 16:56, Markt (ots)

Am heutigen Nachmittag hatte ein aufmerksamer Mitarbeiter der MAGS, der regelmäßig Reinigungsarbeiten auf dem Marktplatz durchführt, Veränderungen an einem schon seit mehreren Monaten bestehenden Riss in der Oberfläche des Marktplatzes festgestellt.

Die Feuerwehr wurde hinzugezogen und konnte eine ca. 2 cm breite Rissbildung auf einem Fahrradweg und eine Absackung in gleicher Linie im Bereich der Pflastersteine auf der Marktplatzoberfläche im Bereich zwischen der Hauptkirche und den gegenüberliegenden Wohn- und Geschäftshäusern identifizieren.

Nach einer unmittelbaren Begutachtung inner- und außerhalb der unter dem Markt befindlichen Tiefgarage stellte sich heraus, dass sich der Riss genau über einer Dehnungsfuge zwischen zwei Gebäudeteilen der Garage gebildet hatte. Solche Rissbildungen sind im Zusammenhang mit Dehnungsfugen nicht ungewöhnlich, eine Gefahr bestand nicht. Zur weiteren fachlichen Beurteilung, forderte die Feuerwehr das Technische Hilfswerk mit Baufachberatern sowie den Bereitschaftsdienst des städtischen Bauordnungsamtes nach.

Die Fachleute kamen zu dem Ergebnis, dass die Rissbildung keine Gefahr für die Statik der Tiefgarage oder für Nutzer und Besucher des Marktes darstellt. Sie ist lediglich die vertikale Fortsetzung einer bestehenden Dehnungsfuge der Tiefgarage. Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mönchengladbach werden den Rissverlauf weiterhin beobachten, um mögliche Entwicklungen frühzeitig erkennen und bewerten zu können. Eine Nutzung des Marktes ist weiterhin möglich.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Fachbereich Bauordnung, das THW mit Bauchfachberatern aus Mönchengladbach und Hückelhoven sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: Brandamtmann Thomas Mandrossa

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell