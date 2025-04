Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brandmeldeanlage und umsichtiger Mitarbeiter verhindern schlimmeres

Mönchengladbach-Holt, 14.04.2025, 17:08 Uhr, Helmut-Grasshoff-Straße (ots)

Am späten Nachmittag wurde die Feuerwehr durch die automatische Brandmeldeanlage zu einem Verbrauchermarkt in der Helmut-Grasshoff-Straße alarmiert. Vor Ort fand die Feuerwehr einen vorbildlich geräumten Markt vor. Ein Mitarbeiter berichtete, dass es in einem Aufenthaltsraum zu einem Kleinbrand gekommen sei. Durch die Brandmeldeanlage wurde er auf den Brand aufmerksam und entfernte ein schmorendes Küchengerät aus dem Raum, sodass sich kein weiterer Rauch im Gebäude ausbreiten konnte. Das anschließende Verschließen der Tür zum Aufenthaltsraum verhinderte eine zusätzliche Rauchausbreitung. Die Feuerwehr kontrollierte den Aufenthaltsraum. Ein Trupp unter Atemschutz überprüfte den Bereich mit einer Wärmebildkamera. Dabei konnte keine weitere Gefährdung festgestellt werden. Der Raum wurde anschließend mithilfe eines Belüftungsgeräts vom Rauch befreit. Der Mitarbeiter blieb glücklicherweise unverletzt. Dank des Auslösens der Brandmeldeanlage sowie des schnellen und beherzten Eingreifens des Mitarbeiters konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Der Betrieb im Verbrauchermarkt konnte uneingeschränkt wieder aufgenommen werden. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Yannic Linnemann

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell