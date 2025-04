Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in Unterverteilung eines Mehrfamilienhauses - keine Verletzten

Mönchengladbach-Odenkirchen, 12.04.2025, 22:42 Uhr, Zur Burgmühle (ots)

Gestern bend gegen 22:42 Uhr wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Brand in die Straße Zur Burgmühle im Stadtteil Odenkirchen alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus war es im Bereich einer elektrischen Unterverteilung im Treppenraum zu einem Brand gekommen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen bereits erloschenen Brand in einer der Unterverteilung fest. Es waren weder Rauch noch offene Flammen sichtbar. Ein Trupp ging mit einer Wärmebildkamera zur Kontrolle der Unterverteilung vor. Es konnten keine erhöhten Temperaturen festgestellt werden. Die Elektroverteilung und die darüber versorgte Wohnung wurden stromlos geschaltet. Personen wurden nicht verletzt.

Während des Einsatzes kam es am Rande zu verbalen Anfeindungen gegen die Einsatzkräfte durch einzelne Passanten. Durch das deeskalierende Verhalten der Einsatzkräfte und die Unterstützung der Polizei konnte die Situation schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Keuter

