FW-MG: Heckenbrand im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses

Mönchengladbach-Eicken, 12.04.2025, 17:00 Uhr , Antonstraße (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Antonstraße alarmiert. Laut mehreren Anrufer*innen sei eine starke Rauchentwicklung im hinteren Teil eines Mehrfamilienhauses zu sehen. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Im Hinterhof des Mehrfamilienhauses standen mehrere Meter Hecke in Vollbrand. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr unternahmen mehrere Bewohner Löschversuche mit Gartenschläuchen. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Pressluftatmern mittels eines C-Rohrs gelöscht, die umliegenden Anbauten kontrolliert. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter : Brandamtmann Alexander Flügel

