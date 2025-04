Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Störung einer Sicherheitseinrichtung löst Feuerwehreinsatz aus

Mönchengladbach-Schmölderpark, 12.04.2025, 10:20 Uhr, Bolksbuscherstraße (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Industriebetrieb an der Bolksbuscherstraße alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte zunächst von außen kein Schaden festgestellt werden. Nach eingehender Erkundung stellte sich heraus, dass es im Außenbereich vor einer technischen Anlage zu einem Defekt an einem Sicherheitsventil, welches als Absperreinrichtung der Hauptgasleitung dient, gekommen sein musste. Dadurch kam es zu einer kurzen Rauchentwicklung, die in das angrenzende Gebäude eindrang und zur Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage führte. Sofort wurde das angrenzende Gebäude von einem Trupp unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, wobei kein weiterer Schaden festgestellt werden konnte. Weiterhin wurden im betroffenen Bereich die Notabsperreinrichtungen für die angrenzende Dampfkesselanlage sowie die Gasnotabschaltung betätigt. Darüber hinaus waren keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich und die Einsatzstelle wurde an einen Objektverantwortlichen übergeben.

Im Einsatz waren die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr (Wachbesetzung), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Keuter

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell