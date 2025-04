Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Unklarer Geruch an Grundschule löste Feuerwehreinsatz aus

Mönchengladbach-Eicken, 09.04.2025, 09:25 Uhr, Eickener Straße (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz an einer Grundschule alarmiert. Mehrere Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte klagten über ein Kratzen im Hals. Die Schulleitung reagierte umsichtig und veranlasste eine umgehende Räumung des Gebäudes. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug sowie einer speziell ausgestatteten Messeinheit an. Bei insgesamt 12 Personen zeigten sich leichte Symptome. Sie wurden durch einen Notarzt gesichtet. Fünf von ihnen, darunter zwei Kinder, wurden vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Die übrigen Schülerinnen und Schüler wurden in den Räumlichkeiten der offenen Ganztagsschule betreut und dort später durch ihre Eltern abgeholt. Trotz umfangreicher Messungen der Feuerwehr sowie eines hinzugezogenen Energieversorgers konnten keine gesundheitsgefährdenden Stoffe nachgewiesen werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der ABC-Erkunder aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Sondereinsatzgruppe Messen, zwei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Matthias Kempin

