FW-MG: Zwei Verkehrsunfälle fordern drei verletzte Personen

Mönchengladbach- BAB 61 + Holt, 03.04.2025, 14:48 Uhr +16:37 Uhr, BAB 61 FR Venlo + Am Finkenschlag/Aachener Str. (ots)

Gegen kurz vor 15 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Venlo hinter der Anschlussstelle MG-Holt ein Unfall mit vier Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person mit schweren Verletzung in Begleitung eines Notarztes in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Der Leitstelle der Feuerwehr wurde ein Unfall mit vier Fahrzeugen auf der linken Fahrspur gemeldet. Eine Person sollte noch verletzt in ihrem Fahrzeug sitzen. Die erst eintreffenden Kräfte konnten die Meldung bestätigen. Umgehend wurde die Person notfallmedizinisch versorgt und im weiteren Verlauf schonend aus dem Fahrzeug gerettet. Hierzu wurden Teile der Rücksitzbank ausgebaut. Der Person war nicht in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Alle weiteren beteiligten Personen blieben unverletzt. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle in Zusammenarbeit mit der Autobahnpolizei ab und streuten auslaufende Betriebsmittel ab. Durch den Unfall kam es zu einem erheblichen Rückstau auf der Autobahn 61. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Gegen 17:30 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall. Im Kreuzungsbereich der Straßen Am Finkenschlag und der Aachener Straße stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Der Leitstelle der Feuerwehr wurde ein Unfall mit zwei Fahrzeugen und zwei verletzten Personen gemeldet. Es sollen alle Personen die Fahrzeuge verlassen haben. Die alarmierten Einsatzkräfte versorgten die Personen notfallmedizinisch. Alle Personen hatten die Fahrzeuge bei Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und klemmten die Batterie an einem Fahrzeug ab. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs blieb unverletzt. Die zwei Insassen aus dem zweiten Fahrzeug wurden mit einem Rettungswagen in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Die Polizei hat auch hier die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum, die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen sowie zwei Notärzte und der Führungsdienst der Feuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtmann Yannic Linnemann

