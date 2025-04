Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Angebranntes Essen - Rauchwarnmelder verhindert schlimmeres

Mönchengladbach-Hardterbroich Pesch, 09.04.2025, 18:26 Uhr, Korschenbroicher Straße (ots)

In den Abendstunden wurde die Feuerwehr aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders sowie Brandgeruch zu einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Es bestand der Verdacht, dass sich noch eine Person in der betroffenen Wohnung befand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Unverzüglich wurde ein Löschangriff gestartet. Nach lautem Klopfen und Rufen öffnete die Bewohnerin die Türe. Sie wurde aus der leicht verrauchten Wohnung geführt und dem Rettungsdienst zur Untersuchung übergeben. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung und stellte als Ursache angebranntes Essen auf dem Herd fest. Die Einsatzkräfte entfernten das angebrannte Essen und lüfteten die Räumlichkeiten. Dank der frühzeitigen Alarmierung durch den Rauchwarnmelder blieb die Bewohnerin glücklicherweise unverletzt und konnte nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihrer Wohnung zurück.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Matthias Kempin

