POL-MA: Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: In Einfamilienhaus eingebrochen und Schmuck gestohlen - Zeugen gesucht

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täterschaft erbeutete bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Samstag in Epfenbach mehrere Schmuckstücke.

Am Samstag, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 20.15 Uhr brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienanwesen in der Straße "Frohnberg" ein. Die Eindringlinge hebelten die Terrassentür des freistehenden Hauses auf und drangen in die Wohnräume ein. Hier durchwühlten sie Schränke und Schubladen und entwendeten diversen Goldschmuck der Bewohner. Im Anschluss verließen die Einbrecher das Haus über die Kellertreppe und flüchteten in unbekannte Richtung.

Da noch nicht abschließend geklärt werden konnte, was genau entwendet wurde, kann der entstandene Diebstahlschaden bislang nicht beziffert werden.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienlichen Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier in Sinsheim zu melden.

