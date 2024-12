Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Malsch ein.

Die Einbrecher durchtrennten zunächst den Maschendrahtzaun, der das freistehende Anwesen in der Schillerstraße umschließt, mit einem Seitenschneider und gelangten so auf das Grundstück. Aus der Garage entnahmen sie verschiedene Werkzeuge, mit denen sie schließlich die Terrassentür des Einfamilienhauses gewaltsam öffneten. In den Wohnräumen durchwühlten sie schließlich Schränke und Schubladen. Inwiefern sie dabei auf Stehlenswertes stießen und mitgehen ließen, ist bislang unklar. Im Anschluss flüchteten die Eindringlinge in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

