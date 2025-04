Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Versuchter Betrug in Millionenhöhe und Urkundenfälschung - Bundespolizei nimmt Beschuldigten am Flughafen Frankfurt fest

Frankfurt/Main (ots)

Am gestrigen Montag gelang es Kräften der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt durch einen Fahndungshinweis, einen mit Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bonn gesuchten Mann festzunehmen. Dem italienischen Staatsangehörigen wird versuchter Betrug und Urkundenfälschung vorgeworfen.

Der 31-jährige soll in zwei Fällen Vertragsunterlagen über die Lieferung von FFP 2 Masken an die Bundesrepublik Deutschland selbst hergestellt haben. Die ihm angeblich geschuldete Gesamtforderung aus diesen gefälschten Unterlagen: 32.850.000 und 2.340.000 Euro. Einen Großteil dieser behaupteten Forderung soll er später an einen Dritten in dem Wissen abgetreten haben, dass dieser sie in gutem Glauben gegenüber der Bundesrepublik geltend machen würde.

Beim Versuch der Geltendmachung der Forderungen, wiesen die zuständigen Behörden diese jedoch als unbegründet zurück, so dass es nicht zu einer Zahlung kam.

Der Mann wurde am 07. April 2025 dem Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt und verblieb in den dortigen Präsenzzellen.

