Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Sieben Jahre Sozialleistungsbetrug: 37-jähriger Inder nach Delhi abgeschoben

Frankfurt/Main (ots)

Am 1. April 2025 kontrollierten Bundespolizisten am Frankfurter Flughafen einen 37-jährigen Inder, der von Lissabon nach Deutschland reiste. Er legte einen indischen Reisepass und einen abgelaufenen portugiesischen Aufenthaltstitel vor. Die weitere Überprüfung ergab, dass der Mann bereits 2011 in Deutschland Asyl beantragt hatte, dies jedoch unter Angabe falscher Personalien.

In der anschließenden Vernehmung stellte sich heraus, dass der Mann bereits seit 2017 nicht mehr in Deutschland lebte, sondern zunächst in Griechenland und anschließend Portugal wohnte und arbeitete. Da er sich in Deutschland nicht abgemeldet hatte, bezog er dabei über sieben Jahre lang dennoch Sozialleistungen von der Bundesrepublik.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs sowie wegen der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes wurde eingeleitet. Am 2. April wurde er nach Delhi abgeschoben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell