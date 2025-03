Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main und der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (ots)

Am Flughafen gestohlen, am Hauptbahnhof gestoppt - Erfolgreiche Festnahme von zwei Verdächtigen nach Videoauswertung

In Zusammenarbeit zwischen Bundespolizei am Flughafen und am Hauptbahnhof Frankfurt am Main konnten am 25. März 2025 zwei algerische Staatsangehörige festgenommen werden, welche zuvor einen Reisenden am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens bestohlen haben sollen.

Der 21-jährige Geschädigte hatte den Diebstahl seines iPhones und seines Personalausweises noch vor dem Einsteigen bemerkt und den Vorfall unmittelbar an die Beamten der Bundespolizei gemeldet. Im Rahmen der umgehend durchgeführten Videoauswertung konnte die Tathandlung am Bahnsteig festgestellt und die Fluchtrichtung der beiden Verdächtigen erkannt werden: Die Männer befanden sich auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Um die Diebe zu stoppen, wurde ein Mitfahndungsersuchen an die Landespolizei und an Kräfte des Frankfurter Hauptbahnhofs gestellt - mit Erfolg.

Schon kurze Zeit später konnten Beamte der Bundespolizei die zwei mutmaßlichen Diebe am Frankfurter Hauptbahnhof vorläufig festnehmen. Gegen die polizeibekannten Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell