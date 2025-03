BPOLD FRA: Bundespolizei überführt Diebin dank Videoauswertung

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Am 21. März 2025 gelang es den Einsatzkräften der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am Main, eine 58-jährige Polin dank einer schnellen Videoauswertung des Diebstahls zu überführen.

Das Opfer, ein 36-jähriger Inder, hatte sich bei den Beamten gemeldet und den Diebstahl seines Koffers am Fernbahnhof des Flughafens angezeigt. Dank der umgehend eingeleiteten Videoauswertung konnte die 58-jährige Täterin schnell identifiziert und im Terminal 1 durch eine Streife gestellt werden.

Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von 2,14 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass die Verdächtige erst am 14. März 2025 aus der Haft entlassen worden war.

Nach diesem kurzen "Hafturlaub" musste die Frau sich bereits am 22. März 2025 vor dem Haftrichter für ihre Tat verantworten. Dieser entschied, sie in Untersuchungshaft zu nehmen.

In der Zwischenzeit konnte der Koffer, in welchem sich unter anderem zwei Laptops befanden, seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

