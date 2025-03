Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Drei Passagiere, drei Verstöße gegen das Waffengesetz

Frankfurt/Main (ots)

Am 13. März haben Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einen Schlagring sowie zwei Springmesser an der Luftsicherheitskontrollstelle sichergestellt.

Ein 39-jähriger Deutscher war auf dem Weg von Frankfurt nach Lissabon/Portugal, als Luftsicherheitsassistenten einen Schlagring in seinem Handgepäck auffanden. Auch eine 67-jährige Türkin und ein 22-jähriger US-Amerikaner hatten mit Springmessern Gegenstände dabei, die dem Waffengesetz unterliegen. Zudem fallen alle drei Gegenstände unter das Luftsicherheitsgesetz und dürfen nicht in den Sicherheitsbereich oder ins Flugzeug mitgenommen werden.

Die Frau und die zwei Männer wurden entsprechend angezeigt und die Gegenstände wurden sichergestellt, bevor die Personen ihre Weiterreise antreten konnten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell