BPOLD FRA: Feierliche Vereidigung: 115 neue Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt am Main

115 Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main haben am 11. März im Beisein der Dienstvorgesetzten ihren Diensteid auf das Grundgesetz geleistet. Bereits seit Anfang März versehen sie ihren Dienst am größten Verkehrsflughafen Deutschlands.

In seiner Rede betonte der Ständige Vertreter der Behörde, Herr Michael Dewenter, die Wichtigkeit des Berufes, für welchen sich die jungen Kolleginnen und Kollegen entschieden haben sowie die Bedeutung des Flughafens: "Der Flughafen Frankfurt am Main ist mehr als nur ein Verkehrsknotenpunkt, er ist ein Tor zur Welt. 62 Millionen Passagiere in über 380 Flugziele, über 2 Millionen Tonnen Fracht - das sind nicht einfach Zahlen. Das sind Menschen mit Geschichten, Schicksalen und Zielen. Ihre Arbeit hier ist entscheidend dafür, dass all diese Reisen sicher beginnen und enden können." Und weiter: "Mit jedem Passagier, mit jeder Entscheidung, die Sie treffen, tragen Sie auch dazu bei, dass dieses Drehkreuz funktioniert. Ihre Augen sind wachsam, Ihre Haltung professionell - damit dieser Flughafen das bleibt, was er sein soll: ein Ort, der verbindet."

Das Bundespolizeiorchester Hannover sorgte für die musikalische Begleitung der feierlichen Vereidigung und die Bundesbereitschaftspolizei stellte mit ihrer mobilen Einsatzküche das leibliche Wohl der Mitarbeiter und Gäste sicher.

Für die aus dem gesamten Bundesgebiet stammenden Beamtinnen und Beamten bietet der Frankfurter Flughafen einen vielfältigen und interessanten Einsatzbereich mit internationalem Publikum. Die jungen Bundespolizisten haben in ihrem Aufgabenfeld komplexe und schnelle Entscheidungen in den unterschiedlichsten Themenfeldern zu treffen. Diese erfordern nicht nur ausgeprägtes Fachwissen, sondern auch ein hohes Maß an sozialer und interkultureller Kompetenz.

