BPOLD FRA: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, des Hauptzollamts Frankfurt am Main und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main.

18 Kilogramm Cannabis im Gepäck - Paraguayischer Drogenschmuggler am Flughafen Frankfurt festgenommen

Am gestrigen Tag gelang es Kräften der Bundespolizei gemeinsam mit Kräften des Zolls einen 26-jährigen paraguayischen Drogenschmuggler festzunehmen.

Aufgrund eines Hinweises des Dokumenten- und Visaberaters der Bundespolizei in Bangkok, nahmen Bundespolizisten den Mann direkt am Flugzeug aus Thailand in Empfang, um ihn einer intensiven Einreisekontrolle zu unterziehen.

Während der Befragung durch die Beamten gab der Mann an, lediglich aus touristischen Gründen nach Spanien reisen zu wollen. Zeitgleich wurde über den Zoll eine Überprüfung seines Reisegepäcks veranlasst. Dabei entdeckten die Beamten 18 Kilogramm Cannabis.

Statt einer Urlaubsreise wird der 26-Jährige am heutigen Tag nun durch Beamte des Zollfahndungsamtes dem Haftrichter vorgeführt und muss sich wegen der Durchfuhr von Cannabis verantworten.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main geführt.

