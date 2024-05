Polizei Mettmann

POL-ME: 24-Jähriger zusammengeschlagen - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2405056

Mettmann (ots)

In Ratingen ist am Mittwochnachmittag (15. Mai 2024) ein 24 Jahre alter Marokkaner von vier bislang noch unbekannten Männern brutal zusammengeschlagen worden. Hierbei wurde der 24-Jährige schwer verletzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeuginnen und Zeugen.

Folgendes war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:55 Uhr war eine Ratingerin mit ihrem Auto stadtauswärts über die Straße "Am Roten Kreuz" gefahren, als ihr schräg gegenüber des dortigen Tierbedarfs-Geschäftes vier Männer aufgefallen waren, von denen einer einen Baseballschläger mit sich führte. Als die Frau daraufhin ihren Wagen parkte und nach dem Rechten schaute, stellte sie fest, dass an der Örtlichkeit ein schwer verletzter junger Mann lag. Unterdessen flüchteten die vier Männer mitsamt des Baseballschlägers über die Westtangente in Richtung eines Schnellrestaurants.

Da die Frau kein Handy bei sich hatte, stoppte sie einen Radfahrer, welcher den Rettungsdienst alarmierte. Dieser informierte wiederum die Polizei, die jedoch im Rahmen ihrer sofort eingeleiteten Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Unterdessen wurde das Opfer mit schweren Gesichtsverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass es sich bei dem Opfer um einen 24 Jahre alten Marokkaner handelt, der in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in Ratingen gemeldet ist.

Zu einem der Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - 20 bis Mitte 20 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - dunkelhäutig - hatte eine "Rasta"-Frisur bzw. eng geflochtene Haare (zum Zopf gebunden) - trug ein weißes bzw. hellgraues T-Shirt sowie eine weiße bzw. hellgraue Hose - trug helle Schuhe - führte einen hölzernen Baseballschläger mit Metallkappe mit sich

Die anderen drei Täter sind alle 20 bis Mitte 20 Jahre alt und haben laut der Frau ein "südländisches Erscheinungsbild". Nähere Beschreibungen liegen der Polizei derzeit nicht vor - auch der Geschädigte konnte bislang noch nicht befragt werden.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall in Ratingen beobachtet oder kennt die Täter? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

