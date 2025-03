Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Festnahme und Drogenfund durch Bundespolizei

Frankfurt/Main (ots)

Am vergangenen Sonntag haben Bundespolizisten am Fernbahnhof des Flughafen Frankfurt am Main einen 26-jährigen italienischen Staatsangehörigen festgenommen, der mittels Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Bei der Durchsuchung des wegen des Erschleichens von Leistungen verurteilten Mannes stellte sich heraus, dass er zudem im Besitz von 160,9 Gramm Amphetaminen war.

Zudem entdeckten die Beamten bei dem 26-Jährigen, der dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen ist und bereits polizeilich bekannt war, neben den Drogen ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 6,2 cm.

Der Mann wurde anschließend zu weiteren strafprozessualen Bearbeitung an die Landespolizei übergeben.

