PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mülltonnenbrand beschädigt Fahrzeug +++ Fahrzeugeinbrecher von Zeugin gestört +++ E-Bike entwendet +++ Haltestellenscheibe zerstört +++ Fahrzeug verselbstständigt sich an Parkhauszufahrt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mülltonnenbrand beschädigt Fahrzeug,

Oberursel (Taunus), Stierstadt, In den Schwarzwiesen,

Freitag, 07.03.2025, 02:10 Uhr

(cz)Am frühen Freitagmorgen geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Großmülltonne in Oberursel-Stierstadt in Brand, wodurch ein nebenstehendes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen wurden. Eine aufmerksame Anwohnerin meldete das Feuer auf einem Firmengelände "In den Schwarzwiesen". Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand die Mülltonnen bereits vollständig in Flammen. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein im Nahbereich geparkter Ford Transit beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen die Angaben zur Brandentstehung machen können werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Fahrzeugeinbrecher von Zeugin gestört,

Oberursel (Taunus), Bommersheim, Bommersheimer Straße,

Donnerstag, 06.03.2025, 23:45 Uhr

(cz)Am späten Donnerstagabend versuchten zwei Männer ein geparktes Auto in Oberursel-Bommersheim aufzubrechen und wurden von einer Zeugin hierbei gestört. Eine Anwohnerin beobachtete gegen 23:45 Uhr, wie sich zwei Männer an einer geparkten Mercedes C-Klasse in der Bommersheimer Straße zu schaffen machten. Die Unbekannten manipulierten gerade an der hinteren Beifahrertür des Fahrzeuges, als sie die Frau bemerkten und fußläufig in Richtung der Wallstraße flüchteten. Auf Nachfrage konnte die Zeugin den ersten Mann als etwa 26 Jahre alt und mit südeuropäischem Erscheinungsbild beschreiben. Er habe eine weiße Daunenjacke und eine schwarze Schirmmütze getragen. Der Zweite wäre ebenfalls etwa 26-Jahre alt gewesen und hätte ein südeuropäisches Erscheinungsbild gehabt. Er sei mit einer schwarzen Daunenjacke und einer schwarzen Schirmmütze bekleidet gewesen.

Wer hat diese Personen in Oberursel gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. E-Bike aus Tiefgarage entwendet,

Bad Homburg v. d. H., Ober-Eschbach, Im Atzelnest,

Mittwoch, 05.03.2025, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 06.03.2025, 17:00 Uhr

(cz)Die Zeit von Mittwoch auf Donnerstag nutzten bisher unbekannte Täter aus, um ein E-Bike aus einer Tiefgarage in Bad Homburg Ober-Eschbach zu entwenden. Der Besitzer schloss sein grau-schwarzes E-Bike der Marke Cube am Mittwochnachmittag in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses "Im Atzelnest" mit zwei Schlössern an. Als er am Donnerstagnachmittag sein Fahrrad nutzen wollte, musste er feststellen, dass Unbekannte es gestohlen hatten. Wie sich die Diebe Zutritt zu der Tiefgarage verschafft haben, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Wert des Fahrrades liegt im vierstelligen Bereich.

Sollten sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation in Bad Homburg unter 06172/120-0 in Verbindung. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

4. Haltestellenscheibe zerstört,

Oberursel (Taunus), Platz der deutschen Einheit,

Mittwoch, 05.03.2025, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 06.03.2025, 07:45 Uhr

(cz)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde eine Scheibe der U-Bahn-Haltestelle am Platz der Deutschen Einheit in Oberursel durch Unbekannte zerstört. Wodurch die Scheibe zu Bruch ging, ist aktuell nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Hinweisgeber werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

5. Fahrzeug verselbstständigt sich an Parkhauszufahrt,

Oberursel (Taunus), Rathausplatz,

Donnerstag, 06.03.2025, 15:50 Uhr

(cz)Am Donnerstagnachmittag verselbstständigte sich das Fahrzeug eines Verkehrsteilnehmers an einer Parkhauszufahrt in Oberursel und rollte gegen ein geparktes Auto. Gegen 15:50 Uhr wollte ein 88-Jähriger aus Steinbach mit seinem Toyota in ein Parkhaus am Oberurseler Rathausplatz einfahren. An der Schranke öffnete er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Fahrertür, um das entsprechende Ticket zu ziehen. Hierbei setzte sich das Fahrzeug aufgrund des eingelegten Ganges in Bewegung, durchfuhr die mittlerweile geöffnete Schranke und stieß gegen einen am Parkhauseingang geparkten Audi A6. Der Fahrer wurde von seinem eigenen Fahrzeug zu Fall gebracht und leicht verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

