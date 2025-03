PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mann auf Waldparkplatz angegriffen +++ Trickdieb scheitert mit Täuschungsmanöver +++ Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

-

1. Mann auf Waldparkplatz angegriffen,

Neu-Anspach, Gem. Rod am Berg, Waldparkplatz,

Mittwoch, 05.03.2025, 08:00 Uhr

(cz)Am Mittwochmorgen wurde ein Autofahrer von zwei ihm bekannten Personen zunächst bis auf einen Waldparkplatz bei Neu-Anspach verfolgt und bei der darauffolgenden Auseinandersetzung verletzt. Der 56-Jährige befuhr die Kreisstraße zwischen Rod am Berg und Brombach, als er einen Mercedes Sprinter bemerkte, welcher ihm zu Folgen schien. Er hielt daraufhin auf einem Waldparkplatz entlang der Straße an. Der Sprinter fuhr ebenfalls auf den Parkplatz. Unmittelbar nach dem Aussteigen wurde der Mann dann von einem 24-Jährigen und einem 22-Jährigen mit Messern angegriffen. Während der Auseinandersetzung wurde das Opfer mit Schnitten und Schlägen am Kopf verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend mit ihrem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der 56-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gab es in der Vergangenheit bereits Streitigkeiten zwischen dem Opfer und den Täterverdächtigen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Usingen unter 06081/9208-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Trickdieb scheitert mit Täuschungsmanöver,

Neu-Anspach, Rudolf-Diesel-Straße,

Mittwoch, 05.03.2025, 11:00 Uhr

(cz)Am späten Mittwochmorgen gab ein Mann sich in Neu-Anspach als taubstummer Spendensammler aus und versuchte einer gutherzigen Bürgerin Bargeld aus dem Portemonnaie zu stehlen. Der bislang Unbekannte warb vor einer Drogerie mit einem Klemmbrett und unter der Vorgabe taubstumm zu sein um Spenden. Eine 37-jährige Bürgerin aus Neu-Anspach wollte dem Mann etwas Spenden und öffnete hierzu ihr Portemonnaie. In vorgespielter Dankbarkeit umarmte der Täter plötzlich das Opfer und entwendete hierbei einen dreistelligen Bargeldbetrag aus ihrer Geldbörse. Die Frau bemerkte dies jedoch und forderte das Geld zurück. Nachdem er das Geld zurückgegeben hatte flüchtete der Mann fußläufig vom Tatort. Laut dem Opfer soll er etwa 157 cm groß und 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte einen ausgeprägten Bart, dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Der Trickdieb trug zudem dunkle Kleidung und ein Klemmbrett in der Hand.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Usingen unter 06081/9208-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass bei angeblichen Spendensammlungen - etwa auf Parkplätzen vor Supermärkten - äußerste Vorsicht geboten ist. Auch wenn die Spendenbeträge im Einzelnen nur sehr klein ausfallen, ergeben sich doch aufgrund der Vielzahl an Spenden größere Geldsummen, die niemals dem angepriesenen Zweck zu Gute kommen. Auch wurden in der Vergangenheit schon Spenderinnen und Spender geschickt abgelenkt und bestohlen. Wenn Sie durch eine Spende Gutes tun möchten, empfiehlt es sich, an Ihnen bekannte Organisationen zu spenden. Diese stellen die Daten ihres Spendenkontos in der Regel auf ihrem jeweiligen offiziellen Internetauftritt zur Verfügung. Sollten Ihnen dubiose Spendensammler auffallen, kontaktieren Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle oder die 110.

3. Fahrzeugscheibe zerstört,

Bad Homburg v. d. H., Zeppelinstraße,

Mittwoch, 05.03.2025, 12:00 Uhr bis 16:40 Uhr

(cz)Am Mittwochnachmittag schlugen bislang unbekannten Täter eine Fahrzeugscheibe ein und entwendeten Bargeld aus dem Fahrzeug. Die Besitzerin stellte ihren weißen Mini Cooper um 12:00 Uhr mittags auf einem Parkplatz in der Feldgemarkung der Zeppelinstraße in Bad Homburg ab. Als sie am Nachmittag gegen 16:40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass in der Zwischenzeit bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe des Mini eingeschlagen und das Fahrzeug durchsucht hatten. Die Unbekannten konnten hierbei einen kleineren Bargeldbetrag erbeuten. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter 06172-120-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell