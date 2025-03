PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecherin festgenommen +++ Fahrzeugscheibe zerstört +++ Auffahrunfall führt zu Kettenreaktion

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecherin festgenommen,

Bad Homburg v. d. H., Heinrich-von-Kleist-Straße, Dienstag, 04.03.2025, 22:40 Uhr

(cz)Am Dienstagabend konnten aufmerksame Nachbarn eine verdächtige Beobachtung machen, welche zur Festnahme einer mutmaßlichen Einbrecherin führte. Gegen 22:40 Uhr meldete sich der Anwohner aus der Heinrich-von Kleist-Straße in Bad Homburg beim Notruf und gab an, verdächtige Geräusche vom Nachbargrundstück wahrzunehmen, obwohl die Bewohner im Urlaub seien. Die zeitnah vor Ort eintreffenden Polizeistreifen konnten an dem Mehrfamilienhaus eine aufgebrochene Terassentür feststellen, aus der zwei Personen fußläufig flüchteten. Nach kurzer Verfolgung konnte eine 35-jährige Frau auf einem Nachbargrundstück von den Beamten festgenommen werden. Ein weiterer, männlicher Täter entkam im Wohngebiet. In den folgenden Stunden wurde intensiv nach dem verbleibenden Täter gefahndet. Hierbei kamen unter anderem ein Polizeihubschrauber und mehrere Diensthunde zum Einsatz. Trotz der umfangreichen Suchmaßnahmen konnte der unbekannte Mann bislang nicht ausfindig gemacht werden, er soll mit einem hellgrauen Pullover bekleidet gewesen sein. Bei der Festgenommenen konnten Wertsachen aufgefunden und sichergestellt werden und sie wurde für weitere Maßnahmen zur Polizeistation Bad Homburg gebracht. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter 06172-120-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Fahrzeugscheibe zerstört,

Bad Homburg v. d. H., Mühlweg,

Dienstag, 04.03.2025, 08:20 Uhr bis 16:10 Uhr

(cz)Am Dienstag verschafften sich bislang unbekannten Täter Zugang zu einem Fahrzeug, indem sie die Seitenscheibe zerstörten. Die Besitzerin stellte ihren weißen Nissan Micra am Morgen um 08:20 Uhr auf einem Parkplatz im Mühlweg in der Bad Homburger Innenstadt ab. Als sie am Nachmittag gegen 16:10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass in der Zwischenzeit bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe des Nissans zum Bersten gebracht und das Auto augenscheinlich durchsucht hatten, ohne jedoch etwas mitzunehmen. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 200 Euro.

3. Auffahrunfall führt zu Kettenreaktion,

Friedrichsdorf, Färberstraße/Cheshamer Straße, Dienstag, 04.03.2025, 07:00 Uhr

(cz)Am Dienstagmorgen kam es im Kreisverkehr in der Friedrichsdorfer Färberstraße zu einer Kettenreaktion, bei der ein Fahrzeug gegen einen Radfahrer geschoben wurde. Der 22-jährige Radfahrer befuhr den Radweg des Kreisverkehres aus Richtung der Philipp-Reis-Schule und kreuzte den Fahrtweg der 31-jährigen Fahrerin eines grauen Skoda Fabia. Die Frau gewährte dem Radfahrer die Vorfahrt und bremste zunächst ab. Dies erkannte ein hinterherfahrender 29-jähriger Fahrer einer grauen Mercedes E-Klasse zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Der Skoda wurde durch den Aufprall nach vorne geschoben, sodass er den Radfahrer seitlich traf und dieser zu Fall kam. Sowohl die Fahrerin des Skoda, als auch der Radfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Radfahrer wurde von hinzugerufenen Rettungskräften vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 4.500 Euro.

