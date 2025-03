PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Altmetalldiebe festgenommen +++ Körperverletzungen und Sachbeschädigung im Rahmen von Karnevalsumzügen +++ Schockanrufer machen Beute +++ Mehrere Einbrüche

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Metalldiebe verhaftet,

Oberursel (Taunus), Tabaksmühlenweg,

Samstag, 01.03.2025, 13:00 Uhr

(cz) Am Samstagmittag gelang es der Polizei in Oberursel zwei Metalldiebe festzunehmen. Zwei männliche Tatverdächtige fuhren mit ihrem grauen Mercedes-Sprinter auf ein Firmengelände im Tabaksmühlenweg in Oberursel. Hier konnten sie über eine Kamera dabei beobachtet werden, wie sie versuchten Altmetalle von dem Firmengelände zu entwenden. Im Rahmen von umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen auf die Polizeistation Oberursel verbracht. Einer der Festgenommenen kommt für einen weiteren Metalldiebstahl in Oberursel in Betracht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

2. Unbekannter Täter schlägt mit Glasflasche zu,

Wehrheim, Wiesenau,

Samstag, 01.03.2025, 16:15 Uhr

(cz) Bei einer Karnevalsveranstaltung in Wehrheim wurde ein 23-jähriger durch einen Unbekannten mit einer Glasflasche verletzt. Im Rahmen der Veranstaltung in der Straße "Wiesenau" trafen der 23-jährige Geschädigte und ein unbekannter Täter am späten Samstagnachmittag gegen 16:15 Uhr aufeinander. Es kam zu einer bislang nicht näher zu beschreibenden Auseinandersetzung, in deren Verlauf der unbekannte Täter dem Geschädigten mit einer Glasflasche auf den Kopf schlug. Anschließend konnte der Täter unerkannt flüchten. Zeugen beschrieben den Täter als Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild, welcher eine graue Kapuzenjacke getragen habe und in Begleitung einer Frau und eines kleinen Hundes gewesen sei. Der Geschädigte erlitt in der Folge des Schlages leichte Verletzungen.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Usingen unter 06081/9208-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. Karnevalsbesucher zu Boden geschlagen und getreten,

Wehrheim, Bahnhofstraße,

Samstag, 01.03.2025, 18:40 Uhr

(cz) Im Rahmen der Karnevalsveranstaltung kam es am Samstagabend auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Wehrheim zu einer gemeinschaftlichen Köperverletzung. Ein 46-jähriger Mann wurde hierbei gegen 18:40 Uhr zunächst von zwei unbekannten Tätern getreten, mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend zu Boden gestoßen. Im weiteren Verlauf traten und schlugen die bisherigen Täter und zwei weitere unbekannte Personen auf den am Boden liegenden ein. Mehrere Personen filmten die Tat. Die ersten beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Der erste Täter war männlich, ca. 180 cm groß und trug eine blaue Daunenjacke, eine schwarze Hose, schwarze Turnschuhe und eine schwarze Mütze. Weiterhin führte er eine braune Umhängetasche mit.

Der zweite Täter war männlich, ca. 180 cm groß und trug einen hellblauen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und braune Turnschuhe. Auch er trug eine schwarze Mütze.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Usingen unter 06081/9208-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

4. Streifenwagen durch Tritte beschädigt, Beschuldigter festgenommen,

Oberursel (Taunus), Kumeliusstraße,

Sonntag, 02.03.2025, 19:25 Uhr

(cz) Im Nahbereich des Karnevalszuges in der Oberurseler Innenstadt trat ein 23-jähriger Beschuldigter am Sonntagabend mehrfach gegen einen abgestellten Streifenwagen. Hierbei konnte er durch Polizeikräfte beobachtet und im Anschluss im Nahbereich in der Kumeliusstraße festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. An dem Streifenwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

5. Schockanruf führt zu Schmuckübergabe,

Königstein im Taunus,

Freitag, 28.02.2025, 12:35 Uhr

(cz) Bislang unbekannte Täter kontaktierten am Freitagmittag das 68-jährige Opfer und gaben sich als Polizeibeamte aus. Ihr wurde im weiteren Verlauf mitgeteilt, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und man eine Kaution benötige. Weiterhin bewegte man die Rentnerin zur Herausgabe ihrer Mobilfunknummer. Über ihr Mobiltelefon wurde sie im Anschluss durch vorgebliche Mitarbeiter des "Amtsgerichtes" kontaktiert und es wurde ein Treffpunkt zur Übergabe ihres Goldschmuckes als Kaution in der Königsteiner Innenstadt vereinbart. Die Übergabe erfolgte sodann am Nachmittag, wobei das Opfer diversen Goldschmuck an einen unbekannten Täter, welcher sich ihr als "Herr Braun" vorstellte, übergab. Den Abholer beschrieb die Rentnerin als männlich, ca. 175 cm groß und mit osteuropäischem Erscheinungsbild. Er habe eine dunkle Mütze und eine Brille getragen und akzentfreies Deutsch gesprochen. Nach der Übergabe entfernte sich der Abholer unerkannt vom Übergabeort.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Königstein unter 06174/9266-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Die Polizei rät misstrauisch zu sein! Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft oder Gerichte werden sich bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Vertrauen Sie auch nicht auf die Displayanzeige Ihres Telefons. Die angezeigte "110" oder gar die Telefonnummer Ihrer örtlich zuständigen Polizeistation sind kein Garant für die Echtheit des Anrufs. Legen Sie vielmehr auf und kontaktieren Sie eigenständig Ihre Polizeistation oder den polizeilichen Notruf! So sind Sie immer an der richtigen Adresse! Lassen Sie sich hier auch auf keine Diskussionen mit den Anrufern ein! Und ganz wichtig: Sensibilisieren Sie darüber hinaus Ihre Familienmitglieder bezüglich der Betrugsmaschen, damit auch diese vor solchen Anrufen geschützt werden!

6. Einbrecher steigen in Einliegerwohnung ein,

Bad Homburg v. d. H., Forsthausstraße,

Sonntag, 02.03.2025, 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(cz) Am Sonntagabend kam es in Bad Homburg Gonzenheim zu einem Einbruch in eine Einliegerwohnung. Bislang unbekannte Täter nährten sich einem Einfamilienhaus und begaben sich mutmaßlich durch den Garten zu einer im Keller befindlichen Einliegerwohnung. Hier brachen sie die Wohnungstür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten, wobei sie alle Schränke und Schubladen öffneten. Hierbei konnten sie unter anderem Bargeld und mehrere elektronische Geräte entwenden. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

7. Einbrecher kommen durch den Wintergarten,

Neu-Anspach, Eschbacher Straße,

Samstag, 01.03.2025, 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(cz) Am späten Samstagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter über den Wintergarten in ein Einfamilienhaus im Neu-Anspacher Stadtteil Westerfeld ein. Sie betraten zunächst das Grundstück und einen am Haus befindlichen Wintergarten. In diesem hebelten die Täter die Terassentür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie das Wohnhaus vollständig und konnten Schmuck entwenden. Die Täter konnten sodann unerkannt vom Tatort flüchten.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Usingen unter 06081/9208-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

