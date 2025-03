PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Grabdiebe+++mehrere Schlägereien bei Wehrheimer Afterzugparty+++Autoaufbrüche in Bad Homburg+++gescheiterter Wohnungseinbruch

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Unbekannter stiehlt Metallapplikationen von Grab Tatzeit: Di. 21.01.2025, 14:00 Uhr bis Sa 01.03.2025, 10:00 Uhr Tatort: 61250 Usingen, Friedhof Kransberg

Ein unbekannter Täter entwendete von einem Grab auf dem Friedhof von Kransberg eine verankerte Grabplatte aus Metall. Die Platte wurden vermutlich gewaltsam mittels Trennschleifer von ihren Einfassungen gelöst.

Mehrere Schlägereien im Rahmen der Afterzug-Party in Wehrheim. Tatort: 61273 Wehrheim, Bürgerhaus/Bahnhofstraße/Wiesenau Tatzeit: Samstag, 01.03.2025, zw. 16:00 Uhr und 19:00 Uhr

Im Zuge der Faschingsveranstaltung in Wehrheim kam es nach dem Umzug bei der Afterzugparty rund um das Bürgerhaus zu drei gewaltsamen Auseinandersetzungen. Hierbei wurden zwei Schlägereien zwischen je zwei Personen registriert und ein Angriff von einer Gruppe auf eine einzelne Person. Es gab mehrere leicht verletzte Personen. Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Schwarzer Renault aufgebrochen

Bad Homburg, Mühlweg 15, Parkplatz Sportverein Samstag, 01.03.2025, zw. 12:15 und 13:00 Uhr

Innerhalb der Tatzeit brachen Unbekannte in Bad Homburg in ein Fahrzeug in Bad Homburg ein. Die Täter begaben sich auf den Parkplatz des Bad Homburger Sportvereins im Mühlweg. Dort versuchten diese zunächst mit einem Messer die Beifahrertür eines dort parkenden schwarzen Renault Megane aufzuhebeln. Dabei zerbrach die Messerklinge, sodass der oder die Täter die Beifahrerscheibe mit einem Stein einwarfen. Daraufhin wurde die Handtasche der Geschädigten, welche auf dem Beifahrersitz lag, geöffnet und die Brieftasche daraus entwendet. Durch das Aufbrechen des Fahrzeugs entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500,- Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Bad Homburg, Tel.: 06172/120-0 entgegen

Einbruchsdiebstahl aus einem silberfarbenen VW, T-Roc Bad Homburg, Homburger Landstraße, Parkplatz Waldfriedhof Freitag, 28.02.2025, zw. 13:30 - 14:30 Uhr

Im Zeitraum zwischen 13:30 und 14:30 Uhr wurde durch unbekannten Täter die Beifahrerscheibe eines silberfarbenen VW, T-Roc mittels 3 Hebelansätzen am Rahmen der Fahrzeugtür zum Bersten gebracht. Obwohl anschließend die Alarmanlage losging nahmen sich der oder die Täter Zeit und entwendeten aus dem Fahrzeuginnern mehrere lose Gegenstände und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Bad Homburg, Tel.: 06172/120-0 entgegen

Versuchter Wohnungseinbruch

Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), Im Setzling Tatzeit: Donnerstag, 27.02.2025, 18:00 Uhr - Samstag, 01.03.2025, 15:00 Uhr

Unbekannte Täter betraten ein Grundstück in der Straße Im Setzling und versuchten mittels Hebelwerkzeug eine Terrassentür aufzuhebeln. Da die Terrassentür über einen Sicherheitsmechanismus verfügt, scheiterten die Täter beim Versuch, in das Innere des Hauses zu gelangen. Der dadurch entstandene Schaden an der Tür wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Wenn Sie Zeugen der Tat waren oder Hinweise zu den unbekannten Tätern haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 / 6240-0.

Verkehrsunfallflucht

Friedrichsdorf, Wilhelmstraße 20 Samstag, 01.03.2025 zw. 11:45 Uhr und 13:10 Uhr

Der Geschädigte stellte seinen schwarzen Daimler in einer Parklücke der Wilhelmsstraße ordnungsgemäß ab. Bei seiner Rückkehr musste dieser frischen Beschädigungen im Heckbereich feststellen. Der Unfallverursacher ist nicht bekannt, da sich dieser von der Unfallstelle entfernte. Der Sachschaden an dem Fahrzeug des Geschädigten beträgt ca. 3000,-Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg, Tel.: 06172/120-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Friedrichsdorf-Köppern, Wingertstraße 18 Zw. Do., 27.02.2025, 18:30 Uhr und Fr., 28.02.2025, 08:45 Uhr

Die Geschädigte hatte ihren grauen VW Multivan in Köppern in der Wingertstraße ordnungsgemäß abgestellt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie im Bereich der linken Fahrzeugseite einen frischen Schaden feststellen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt. Der Unfallverursacher ist nicht bekannt, da sich dieser von der Unfallstelle entfernte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg, Tel.: 06172/120-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell