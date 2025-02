POL-HG: Bei Diebstahl gestellt und Pfefferspray gesprüht +++ Bargeld aus Auto gestohlen +++ Leichtverletzt nach Auffahrunfall

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Bei Diebstahl gestellt und Pfefferspray gesprüht, Oberursel, Mainstraße, Mittwoch, 26.02.2025, 3 Uhr

(da)Passanten haben am frühen Mittwochmorgen zwei Diebe in Oberursel gestellt. Den Passanten waren gegen 3 Uhr zwei junge Männer aufgefallen, die sich in der Mainstraße an einem Mercedes zu schaffen machten. Als sie das Duo auf die Tat ansprachen, sollen diese aggressiv reagiert haben, woraufhin einer der Passanten den beiden Dieben Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Daraufhin habe einer der beiden ebenfalls mit einem Pfefferspray-Sprühstoß geantwortet. Kräfte der Polizeistation Oberursel waren zeitnah vor Ort und nahmen den Sachverhalt auf. Gegen alle Beteiligten, die im Verdacht stehen, Pfefferspray gesprüht zu haben, wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt. Gegen die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 19 Jahren wurden Anzeigen wegen Diebstahls gefertigt. Sie stehen im Verdacht, zuvor eine Musikbox aus dem Auto entwendet zu haben. Da einer der beiden noch nicht volljährig ist, musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo er seinen Eltern übergeben wurde.

2. Bargeld aus Auto gestohlen,

Kronberg, Bahnhofstraße, Sonntag, 23.02.2025, 17 Uhr bis Montag, 24.02.2025, 7.30 Uhr

(da)In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in Kronberg ein Auto aufgebrochen. Der betroffene schwarze Mercedes GLC parkte zwischen 17 Uhr und 7.30 Uhr in der Bahnhofstraße. In dieser Zeit gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in das Fahrzeuginnere und entwendeten Bargeld und eine Sonnenbrille. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Leichtverletzt nach Auffahrunfall,

Usingen, Nauheimer Straße, Dienstag, 25.02.2025, 17.30 Uhr

(da)Am Dienstag kam es in Usingen zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten. Gegen 17.30 Uhr befuhren zwei VW Polo hintereinander die Nauheimer Straße aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Ortsausgang. Als der vorausfahrende Polo nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen wollte und hierzu verlangsamte, bemerkte dies die nachfolgende 26-Jährige zu spät und fuhr auf den vor ihr fahrenden Polo auf. Beide Polos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt, die 21-jährige Fahrerin des vorausfahrenden Fahrzeugs wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

