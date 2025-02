POL-HG: Vermisste 13-jährige aufgefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Am heutigen Dienstag, den 25.02.2025 führte die Polizeidirektion Hochtaunus in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei Verkehrskontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Bereich Oberursel durch. Hierbei wurden etwa 90 Fahrzeuge und 120 Personen entsprechenden Kontrollen unterzogen. Die Kontrollmaßnahmen, welche in der Zeit ...

mehr