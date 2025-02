PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Allgemeine Verkehrsüberwachung im Bereich Oberursel (Taunus) am 25.02.2025

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Am heutigen Dienstag, den 25.02.2025 führte die Polizeidirektion Hochtaunus in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei Verkehrskontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Bereich Oberursel durch. Hierbei wurden etwa 90 Fahrzeuge und 120 Personen entsprechenden Kontrollen unterzogen.

Die Kontrollmaßnahmen, welche in der Zeit von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr stattfanden, dienten der allgemeinen Verkehrsüberwachung. Neben der Überprüfung der Verkehrstauglichkeit der Fahrzeugführer und Kraftfahrzeuge wurden unter anderem auch Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden an mehreren PKWs unterschiedliche Fahrzeugmängel festgestellt. Zu den durchgeführten Bürgergesprächen reihten sich auch insgesamt vier Strafverfahren und eine größere Anzahl Ordnungswidrigkeiten gegen die betroffenen Fahrzeugführer ein.

Zur Steigerung der Verkehrssicherheit muss im Kreisgebiet immer wieder mit solchen Kontrollen gerechnet werden.

