POL-HG: Über Erdgeschossfenster eingestiegen +++ Einbrecher suchen Imbiss und Restaurant auf

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Über Erdgeschossfenster eingestiegen, Friedrichsdorf-Dillingen, Saalburgstraße, Donnerstag, 27.02.2025, 17:30 Uhr bis 21:15 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Abends brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Friedrichsdorfer Stadtteil Dillingen ein und entwendeten Schmuck. Zwischen 17:30 Uhr und 21:15 Uhr betraten die Einbrecher das Grundstück in der Saalburgstraße und machten sich am Fenster einer Erdgeschosswohnung zu schaffen. Nachdem es ihnen gelungen war, dieses mit einem Werkzeug aufzuhebeln, betraten sie die Wohnräume und entwendeten Schmuck. Anschließend suchten die Täter mit ihrer Beute das Weite.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Einbrecher suchen Imbiss und Restaurant auf, Königstein, Georg-Pingler-Straße/Frankfurter Straße, Mittwoch, 26.02.2025, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 27.02.2025, 11:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag sind Einbrecher in Königstein sowohl in ein Restaurant als auch in einen Imbiss eingebrochen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt näherten sich die Täter in der Georg-Pingler-Straße einem Restaurant und versuchten dort die Eingangstür sowie eine Kellertür aufzuhebeln. Die Versuche misslangen jedoch, sodass sie unverrichteter Dinge das Weite suchten. Erfolgreicher waren sie dafür in der Frankfurter Straße. Dort öffneten sie ein Küchenfenster, betraten den Kassenbereich und entwendeten Bargeld.

Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis ermittelt zu den Einbrüchen. Hinweise werden von der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegengenommen.

