POL-HG: Unbekannter stiehlt Lebensmittel aus Seniorenheim +++ Steine gegen fahrenden Bus geworfen +++ Mehrere Personen bei Unfall leicht verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Unbekannter stiehlt Lebensmittel aus Seniorenheim, Usingen, Mozartsraße, Montag, 24.02.2025, 18:15 Uhr

(br)Ein Unbekannter drang am Montagabend in die Küche eines Altenheims in Usingen ein und entwendete dort Nahrungsmittel. Der Täter gelangte gegen 18:15 Uhr über den Seiteneingang des Pflegeheims in der Mozartstraße in die Küche. Dort stahl er Lebensmittel im Wert von über 100 Euro. Eine Zeugin überraschte den Täter, woraufhin dieser in einem dunklen PKW mit der Beute flüchtete. Er wird beschrieben als ein ca. 180 cm großer und ca. 35-40 Jahre alter Mann von "südländischem" Aussehen und kräftiger Statur. Er besitzt dunkle, länger Haare, die bei der Tat nach hinten gegelt waren. Hinweise werden von der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

2.Steine gegen fahrenden Bus geworfen,

Wehrheim, Pfaffenwiesbacher Straße, Montag, 24.02.2025, 14:37 Uhr

(br)Am Montagmittag warf in Wehrheim ein Unbekannter an einer Bushaltestelle in der Pfaffenwiesbacher Straße Steine auf einen vorbeifahrenden Bus. Um 14:37 Uhr schlugen an der Bushaltestelle mehrere faustgroße Steine im Bereich der Windschutzscheibe des Linienbusses ein. Der Täter, der als ca. 17 - 20-jähriger Mann beschrieben wird, trug eine graue Jogginghose. Er entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. An dem Bus entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Fahrer oder Passagiere des Busses wurden nicht verletzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 zu melden.

3.Mehrere Personen bei Unfall leicht verletzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Friedberger Straße, Mittwoch, 26.02.2025, 08:26 Uhr

(br)Ein 47-Jähriger geriet am Mittwochmorgen in Bad Homburg in der Friedberger Straße mit seinem BMW in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einer 48-Jährigen Ford-Fahrerin. Der BMW-Fahrer befuhr die Friedberger Straße in Richtung Friedrichsdorf, als er auf die andere Fahrbahn geriet und den entgegenkommenden, mit zwei Personen besetzten Ford, im Bereich der Fahrerseite streifte. Die 48-Jährige und ihre 46-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der BMW-Fahrer wurde nicht verletzt. Beide Frauen konnten nach medizinischer Behandlung vor Ort entlassen werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

